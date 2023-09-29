بالانفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٦٢، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبو الماضي في الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وخلال هذا الاسبوع ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي كلمة في ورشة العمل التشاورية حول حالة الأمن الغذائي العربي التى تنظمها جامعة الدول العربية بحضور أحمد ابو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية وبعض السادة وزراء الزراعة العرب وممثلي المنظمات العربية والدولية، كما شهد الوزير، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة، والهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حصر وتصنيف المساحات المنزرعة للمحاصيل الاستراتيجية.

فيما افتتح القصير، أيضا احتفالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي 2023 والذي عُقد بالقاهرة تحت شــــعار " معًا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على الصمود وتحقيق الامن الغذائي، كما أطلق أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها اكثر من 75 طن من السلع الضرورية للاسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والالبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

وخلال هذا الاسبوع أيضا التقى المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة مع محافظ كيب الشرقية بجنوب أفريقيا "لوبابالو أوسكار" والوفد المرافق له في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة لبحث التعاون في مجال الاستزراع السمكي، كما استقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اكبر قافلة منافذ متحركة، والتي أطلقها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تفقد شوشه، يرافقه سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والمحلية بالمحافظة، اصطفاف السيارات والمنافذ امام ديوان المحافظة بمدينة العريش.

وقام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بتسليم شهادات التخرج لبعض المبعوثين الأفارقة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الثلاثي المشترك مع هيئة التعاون الدولي اليابانية " JICA " والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، كما اطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في شمال سيناء من يوم ١٩ حتي ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي العريش والشيخ زويد وبئر العبد، حيث تم علاج وفحص أكثر من 4200 رأس ماشية لصغار المربين

ونفذ المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد 22 محاضرة تحت عنوان المكافحة المتكاملة للحشائش في المحاصيل الشتوية في 22 محافظة، بالتعاون مع الادارة المركزية للارشاد الزراعي، كما استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أبرز ما تم انجازه بالهيئة خلال العامين الماضيين، ومنذ انتخابه رئيسًا للهيئة، في دورتها الخامسة والعشرين.

كما نظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية يوم حصاد اصناف الارز السوبر سخا سوبر ٣٠٢ وسخا سوبر ٣٠٣ المبكرة النضج وعالية المحصول والمقاومة للتغيرات المناخية وذلك بحقل المزارع محمد النقيب بقرية بوريك الحجر مركز طنطا محافظة الغربية، كذلك استضافت القاهرة المؤتمر الدولى الـ 53 للنيماتودا وذلك للمرة الأولى خارج أوروبا وأمريكا حيث تم مناقشة كل ما هو جديد في مجال الآفات النيماتودية

وأعلنت الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اختيار مصر لاطلاق برنامج الصحة النباتية الافريقي وذلك بحضور ٩٠ ممثل من ١١ دولة أفريقية.د، كذلك تم تجديد الإعتماد للسنة الخامسة على التوالي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد أمراض النباتات وذلك بحصوله علي الاعتماد الدولي من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو (ISO/17025: 2017)في مجال تشخيص الأمراض النباتية.

بينما نفذ معهد بحوث الصحة الحيوانية سلسلة من القوافل البيطرية المجانية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بمحافظتي الدقهلية وبني سويف لعلاج مواشي صغار المربين، كما أعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية عن مشاركة الجهاز في قافلة المنافذ المتحركة إلى شمال سيناء بالسيارات المحملة بالانواع المختلفة من اسماك بحيرة البردويل الطازجة.

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، في فاعليات احتفالية مرور ستون عامًا على انشاء الدستور الغذائي الدولي، كما شارك في ورشة العمل المشتركة بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجمعية المصرية لسلامة المحاصيل، تحت عنوان: "دودة الحشد الخريفية.. التحديات والفرص"، كذلك تم عقد ورشة عمل تفاعلية مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان: "الاغذية المصنعة ومعايير سلامة وجودة الغذاء"، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع، حوالي 5300 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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