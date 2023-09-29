مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة في البحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية والنهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وتابع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أعمال المعديات العاملة بنطاقها للتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، حيث قام رؤساء الوحدات القروية بمركز ومدينة كوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات النهرية العاملة بنطاقها.

وتابع اللواء محمد زايد، رئيس مدينة شبراخيت، جميع المعديات ومراجعة التراخيص ووسائل الأمان بها بنطاق المركز وتبين الالتزام بقواعد الحمولة والأمان وتعريفة الركوب بجميع المعديات وتم التشديد على الالتزام بعدد الحمولة المقررة حفاظاً على الأرواح.