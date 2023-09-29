دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يفقد جهود 11 لاعبا أمام سان جورج الأثيوبي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهود عدد كبير من اللاعبين خلال مباراة سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في المباراة التي تجمع بينهما عند السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن صفوف الأهلي 11 لاعبًا، لأسباب مختلفة.

ويفقد الفريق خدمات، كل من المغربي رضا سليم وحمزة علاء وصلاح محسن ومحمود متولي وعمرو السولية وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد بسبب الإصابة وأكرم توفيق، الذي فضل مارسيل كولر عدم الاستعجال في الدفع به خاصة بعد عودته مؤخرًا من إصابة قطع في الرباط الصليبي.

كما يغيب أيضًا، الفرنسي أنتوني موديست لعدم قيده في قائمة الفريق الأحمر الإفريقية، إلى جانب ثنائي فريق الشباب معتز محمد ومحمد زعلوك.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: على معلول - رامي ربيعة ـ كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد عبد القادر - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود كهربا.