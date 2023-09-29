دنيا سمير غانم تشارك جمهورها بفستان أبيض أنيق من مهرجان الفضائيات.. صور

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها، عقب تتويجها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "جت سليمة" في الموسم الرمضاني الماضي، من تأليف كريم يوسف، وندى عزت، وإخراج إسلام خيري.

ونشرت دنيا سمير غانم مجموعة من الصور أثناء استلام الجائزة على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بحفل مهرجان الفضائيات العربية قائلة: "شكرا لمهرجان الفضائيات العربية على جائزة أفضل ممثلة كوميدي عن مسلسل "جت سليمة" بتصويت الجمهور العظيم اللي دايما بيساندني".

وتابعت دنيا: "شكرا لفريقي الرائع، وهم: مصمم الفستان توني ماتا، وفستان إدوارد أرسوني، وماكياج فاطمة بهجت، ومصفف شعر أحمد منير، ومجوهرات شريف السرجاني، وفوتوغرافيا أحمد مهنا، والشكر الخاص أيضا لصديقتي لبنى ديربالا".

وقد ظهرت دنيا سمير غانم في حفل مهرجان الفضائيات العربية بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم هذا التصميم باللون الأبيض المطرز باللون الذهبي.

وقد شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في المسلسل "جت سليمة" بشخصية "سليمة"، والذي عرض في أبريل 2023، في اطار كوميدي، حيث تدور أحداثه حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من بطولة الفنانين: محمد سلام، وهالة فاخر، وسلوى خطاب، وخالد الصاوي، وسامي مغاوري، وسلوى محمد علي، ورحاب الجمل، ومايان السيد، وإيمان السيد، وسلوى عثمان، وأحمد فهمي، وأشرف عبدالباقي، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وفتوح أحمد، وعلاء زينهم، وآخرون، ومن تأليف كريم يوسف، وندى عزت، وإخراج إسلام خيري.