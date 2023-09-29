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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ42 بـ«الضفائر»

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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احتفلت الإعلامية رضوى الشربينى، بعيد ميلادها الـ ٤٢، باحتفالية جمعتها مع أهلها وأصدقائها، والتى ظهرت خلالها بإطلالة كاجول أظهرت مدى جمالها وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها، واعتمدت الضفائر فى ستايل شعرها والذى أضفى عليها مزيدًا من الحيوية.

وحرصت "الشربينى"، على وجود بعض من صور حلقاتها فى برنامجها الشهير "هى وبس"، عبر شاشة قناة CBC سفرة، والذى حققت خلاله نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مدار مواسم متعددة وبأفكار مختلفة كانت دائما الأقرب لكل فئات الجمهور، والذى تعتبرهم جزءًا أصيلًا من نجاحها المهنى وما وصلت إليه خلال مسيرتها الإعلامية ببصمة قوية داخل كل بيت فى مصر والوطن العربى.

ووجهت الإعلامية رضوى الشربينى رسالة لجمهورها الذى حرص على الاحتفال معها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلة: "فعلا حب الناس نعمة وهدية من عند ربنا وأنتم كلكم أحلى هدية ليا، وكبرت فى السن صحيح بس هيفضل بالنسبة ليا رقم طول ما القلب والروح لسه شباب".
 

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رضوي الشربيني هى وبس شباب
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