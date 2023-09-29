سيطرة مصرية على منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف

تستمر مصر لليوم الثالث على التوالي، في فرض سيطرتها على منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين والكبار المقامة خلال الفترة من 27 حتى 30 سبتمبر في بلغراد بصربيا.

توجت بعثة المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف في الفترة الصباحية من أخر أيام البطولة ب 7 ميداليات جديدة بواقع 4 ذهبيات و فضية وبرونزيتين ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 28 ميدالية قبل انطلاق الفترة المسائية التي تشهر أخر منافسات البطولة.

وجاءت تفاصيل ميداليات الفترة الصباحية كالتالي:

في سباق 150 متر مزدوجة ناشئين توج محمد طاهر بالميدالية الذهبية متفوقًا على شقيقه عمر طاهر الذي فاز بالفضية.

وفي منافسات 150 متر مونو سيدات توجت ملك شريف بالميدالية الذهبية واحرزت جميلة علي الميدالية البرونزية.

وفي سباق 150 متر مونو ناشئات فازت غادة ورده بالميدالية الذهبية، وحققت جودي رضا الميدالية البرونزية.

واخيرًا في سباق 150 متر مونو ناشئين احرز مهاب ايهاب الميدالية الذهبية.

وبهذه النتائج ارتفع رصيد مصر من الميداليات في بطولة العالم للمياه المفتوحة إلى 28 ميدالية بواقع 11 ذهبية و 9 فضيات و 8 برونزيات، وتختتم البطولة مساء اليوم بمنافسات تتابع 4*1 كم مزدوجة مختلط للناشئين والكبار.

ويقود الفريق فنيًا محمود محمد نايل مدرب رجال، وفارس محمد ابا زيد مدرب سيدات، ويرأس البعثة عبد العال مصطفى شاهين.

ويرافق البعثة على نفقته الخاصة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

وتقام البطولة بمشاركة 15 دولة في النسخة ال 19 من بطولة العالم للناشئين فيما يشارك في النسخة ال 21 من بطولة العالم للكبار 14 دولة.