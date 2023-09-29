المجلس الأوروبي يوافق على تمديد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 02:23 م

وافق المجلس الأوروبي على تمديد الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الفترة من 4 مارس 2024 حتى 4 مارس 2025، وذلك من أجل توفير الحماية لأكثر من 4 ملايين لاجئ أوكراني يعيشون حاليًا في الاتحاد الأوروبى.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم الشعب الأوكراني بقدر ما يتطلبه الأمر، وأن تمديد حالة الحماية يوفر اليقين لأكثر من 4 ملايين لاجئ وجدوا ملاذًا آمنًا في الاتحاد الأوروبي.

وقال فرناندو جراندي مارلاسكا جوميز القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني، إن آلية الحماية المؤقتة تفعلت بموجب قرار من المفوضية والمجلس الأوروبيين في 4 مارس 2022، أي بعد أيام قليلة فقط من بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وتم تمديدها تلقائيًا لمدة عام واحد.

وبحسب البيان، يوفر نظام الحماية المؤقتة الحماية الفورية والجماعية (أي دون الحاجة إلى فحص الطلبات الفردية) للنازحين الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بالعودة إلى بلدهم الأصلي.

والهدف من ذلك هو تخفيف الضغط على أنظمة اللجوء الوطنية والسماح للنازحين بالتمتع بحقوق منسقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؛ ومن بين ذلك الحق في الحصول على مسكن والوصول إلى سوق العمل والإسكان والمساعدة الطبية والمساعدة في الرعاية الاجتماعية والوصول إلى التعليم للأطفال.