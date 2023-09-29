رئيس البرلمان الأوكراني يبحث التكامل الأوروبي مع رئيس برلمان مولدوفا

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 02:21 م

ناقش رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك التكامل الأوروبي وتنفيذ صيغة السلام الأوكرانية مع رئيس برلمان جمهورية مولدوفا إيجور جروسو.

وأكد ستيفانتشوك - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم /الجمعة - أن بلاده تتحرك بنشاط نحو استكمال توصيات المفوضية الأوروبية وتتوقع صدور توصية إيجابية نهائية في أقرب وقت خلال أكتوبر المقبل.

وأشار رئيس البرلمان الأوكراني - في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك" - إلى دعم مولدوفا لصيغة السلام التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعرب عن أمله في المشاركة الفعالة من جانب مولدوفا في تنفيذ بعض نقاط المبادرة.

وتوجه ستيفانتشوك بالشكر إلى مولدوفا لدعمها السياسي والدبلوماسي لأوكرانيا وتقديمها المساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع جاء على هامش زيارة رسلان ستيفانتشوك إلى إيرلندا، حيث يشارك في مؤتمر رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمته التي ألقاها في المؤتمر.. دعا رئيس البرلمان الأوكراني برلمانات العالم إلى دعم أوكرانيا ليس فقط ماديا، ولكن أيضا بالمعرفة والخبرة والالتزام بمبادئ القانون الدولي.