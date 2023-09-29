المجمع الطبي للقوات المسلحة يستقبل اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق على سرعة نقل اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام إلى المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.



من جانبها وجهت أسرة اللاعب الشكر لرئيس الجمهورية على سرعة الإستجابة للمناشدة التى تقدم بها ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.



يأتى ذلك فى إطار الرعاية التى توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية.

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