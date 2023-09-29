ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تايوان تحتجز قارب صيد صينيا بعد اصطدامه بسفينة خفر سواحل تايوانية

خفر السواحل التايواني
خفر السواحل التايواني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتجز خفر السواحل التايواني اليوم الجمعة قارب صيد صينيا و17 شخصا كانوا على متنه، بعد أن اصطدم بقارب دورية تايوانية أثناء محاولته الفرار.
وقال أسطول هسينشو البحري التابع لإدارة خفر السواحل التايوانية إن سفينة تابعة لخفر السواحل اكتشفت صباح اليوم قارب صيد صينيًا يعمل بشكل غير قانونى فى المياه على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمال غرب هسينشو، وفقا لما أوردته صحيفة "تايبيه تايمز" التايوانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الأسطول أن طاقم القارب رفض السماح لسلطات إنفاذ القانون بالصعود إلى متن القارب وحاول الفرار، ولكن سفينة خفر السواحل وسفينة أخرى طاردتا قارب الصيد لمدة نصف ساعة تقريبا وخلال هذه الفترة اصطدم القارب الصيني بسفينة خفر السواحل، ولم يسفر الاصطدام عن أى إصابات للأشخاص.

وذكر الأسطول أنه تم نقل القارب إلى ميناء تايبيه، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.
 

ads
خفر السواحل التايواني تايوان قارب صيد صين
ads