تايوان تحتجز قارب صيد صينيا بعد اصطدامه بسفينة خفر سواحل تايوانية

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 02:01 م

احتجز خفر السواحل التايواني اليوم الجمعة قارب صيد صينيا و17 شخصا كانوا على متنه، بعد أن اصطدم بقارب دورية تايوانية أثناء محاولته الفرار.

وقال أسطول هسينشو البحري التابع لإدارة خفر السواحل التايوانية إن سفينة تابعة لخفر السواحل اكتشفت صباح اليوم قارب صيد صينيًا يعمل بشكل غير قانونى فى المياه على بعد نحو 11 ميلا بحريا شمال غرب هسينشو، وفقا لما أوردته صحيفة "تايبيه تايمز" التايوانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف الأسطول أن طاقم القارب رفض السماح لسلطات إنفاذ القانون بالصعود إلى متن القارب وحاول الفرار، ولكن سفينة خفر السواحل وسفينة أخرى طاردتا قارب الصيد لمدة نصف ساعة تقريبا وخلال هذه الفترة اصطدم القارب الصيني بسفينة خفر السواحل، ولم يسفر الاصطدام عن أى إصابات للأشخاص.

وذكر الأسطول أنه تم نقل القارب إلى ميناء تايبيه، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.

