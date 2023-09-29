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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية السويس تحتفل بعشية عيد الصليب.. صور

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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احتفلت كنائس إيبارشية السويس بعشية عيد الصليب المقدس، حيث توافد المصلون على الكنائس للمشاركة في الاحتفال وأخذ بركة عيد الصليب وفى كنيسة العذراء مريم بالسويس شارك فى الصلاة القمص أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والقس سيرافيم شفيق والقس موسى سمير والقس أرسانيوس سمرى وعدد من الشمامسة وتم زفة الصليب بين أرجاء الكنيسة والمصلين وسط فرحة الجميع.

وألقى القس موسى كلمة روحية عن الصليب أوضح فيها أن الصليب هو قوتنا وسلاحنا ضد عدو الخير وأفعاله، مستشهدا بشواهد وآيات من الكتاب المقدس تؤكد  أن الصليب هو علامة فرح وهو سر البركة فى حياتنا وسر النصرة والقوة وسر التطهير فى حياة.

 


 

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ابونا موسى القس ارسانيوس سمرى عيد الصليب الصليب إيبارشية السويس
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