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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة طمس لوحات ميكروباص للهروب من المخالفات المرور بالمعادى

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية بالقاهرة ، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حياله تابعت أجهزة وزارة الداخلية منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية و تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.

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