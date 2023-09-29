اليوم.. الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لبطل جيبوتي غدا

يختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، غدا االيوم.. الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لبطل جيبوتي غدا السبت.

ويستعد الزمالك آرتا سولار الجيبوتي، غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد القاهرة، لحساب منافسات إياب دور الـ٣٢ من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بنتيجة 3 أهداف دون رد، لضمان التأهل إلى الدور التالي، بعد خسارة مباراة الذهاب، بهدفين دون رد.

ويدير المباراة طاقم تحكيم غاني مكون من، الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.