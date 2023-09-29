منصة "الحكواتي" تحتفي بنصر أكتوبر في أيام القاهرة للمونودراما

تقدم منصة "الحكواتي" ليلة حكي، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة ٢٠٢٣، في بيت السناري أحد المواقع الثقافية التابعة لمكتبة الإسكندرية، حيث تقدم مجموعة من الرواة المشاركين والمشاركات حكاياتهم الشخصية المتنوعة.



وقال المخرج المسرحي ومدرب التمثيل والحكي، محمد عبد الفتاح، إن الحكايات المقدمة هي مجموعة من القصص الشخصية الخاصة بذكريات الطفولة أثناء حرب أكتوبر العظيمة، وكذلك ذكريات الطفولة فيما يتعلق باحتفالات النصر.



يشارك في الدورة السادسة من المهرجان عدة دول من جميع أنحاء العالم، ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي"، و"شاشة المونودراما"، التي تشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تنطلق دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر 2023، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.