اللجنة العامة لشئون الإيبارشيات تنظم مؤتمرًا للمكرسات بمدينة العبور

نظمت لجنة التكريس البتولي المنبثقة من اللجنة العامة لشئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس مؤتمرًا عامًا للمكرسات، تحت عنوان "المكرسة بين الإيجابيات والسلبيات"، في مزرعة العجايبي بمدينة العبور، وشمل المؤتمر ٢٥ مجمع تكريسي للمكرسات من كافة إيبارشيات الجمهورية.

وحاضر في المؤتمر إلى جانب الأنبا بموا أسقف السويس ومقرر اللجنة الفرعية المضيف للمؤتمر، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات.

بجانب صلاة القداس الإلهي والتسبحة والمحاضرات تضمن المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاش حول الترتيبات الخاصة بالخدمة ولائحة التكريس، وتبادل للخبرات بين المكرسات.



