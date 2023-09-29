مهتز نفسيا ينصب نفسه شيخا للأزهر.. مصدر يكشف تفاصيل الواقعة خلال صلاة الجمعة بالجامع العريق

كشف مصدر حقيقة صياح شخص أثناء نقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر، معلنا نفسه أنه شيخا للأزهر الشريف.

وأضاف المصدر أن الشاب صاح قائلا: "انا شيخ الأزهر..أنا أمام الجامع" اثناء الصلاة، وبفحصه عن طريق رجال الشرطة تبين انه يهذى بكلمات غير مفهومة وأنه مضطرب نفسيا.. وتم صرفه دون تحرير أى محاضر.

ونقل التليفزيون وبعض القنوات الخاصة والإذاعة، شعائر صلاة الجمعة اليوم من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

و أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة هو مظاهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمته، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، ضمن احتفالات الوزارة بالمولد النبوي الشريف.