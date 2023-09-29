«الويك إند» الأخير.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا على كافة الشواطئ بمختلف القطاعات، وذلك بعد ما حرص عدد من أهالي المحافظة على الاستمتاع وتوديع البحر في الويك إند الأخير قبيل ساعات من بدء العام الدراسي الجديد 2024، وسط استعدادت مكثفة داخل البيوت لاستقبال المدارس.

وتواجد عدد من الزوار على الشواطئ، حيث جاءت أغلب الأسر من مدينة الإسكندرية، وأهلها خاصة في ظل اختفاء المصطافين من المحافظات المجاورة بسبب بدء الدراسة في المحافظات، حيث من المقرر أن ينطلق ماراثون الدراسة في أغلبية المحافظات غدًا السبت، على أن يتم دخول الطلاب بمختلف المراحل التعليمية علي مدار الأسبوع الأول من الدراسة.

وحاول أهل الإسكندرية، الاستمتاع بنسمات الهواء وهدوء الأمواج خاصة مع ارتفاع طفيف لموج البحر بسبب الرياح، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بطقس متقلب ومضطر خلال الأسبوع المقبل، وانخفاض في درجات الحرارة.

كانت إدارة السياحة والمصايف في المحافظة، احتفلت بإنتهاء موسم الصيف على الشواطئ، مؤكدة استقبال عدد كبير من المصطافين خلال الموسم، مع العمل على افتتاح شاطئ النخيل غرب المدينة بعد تأمينه ومنع تكرار غرق المواطنين وعمل حواجز للبحر.

وقال محمد عبد الرازق، مدير إدارة السياحة، إن موسم الصيف حقق نجاحا كبيرا خاصة مع قيام الإدارة بعدد من الحملات ومنع التجاوزات وتحذيرات المصطافين والحفاظ على أرواحهم والحرص الشديد على متابعة التعليمات التي وضعتها المحافظة من أجل موسم صيف ناجح.