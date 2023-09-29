ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

52 قتيلا فى هجوم انتحاري بباكستان

باكستان
باكستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قتل 52  شخصا على الأقل وأصيب 60 بجروح في هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد  وقع قرب مسجد في ولاية بلوشيستان في باكستان على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز: إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة"، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.


ونفت حركة طالبان باكستان، وهي حركة تنضوي تحت لوائها عدة جماعات متشددة، مسؤوليتها عن الهجوم.

ads
بلوشيستان باكستان هجوم انتحاري
ads