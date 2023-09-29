فرقة "الحضرة الصوفية" تحيي حفلا على مسرح سيد درويش

تُحيى دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني، في السابعة من مساء الأحد المقبل، الموافق 1 أكتوبر 2023، على مسرح سيد درويش بدار "أوبرا الإسكندرية".



يتضمن الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية منها: قصة المولد النبوي الشريف، ومولد البرزنجي، و يا خير هاد، ونور النبي لما ظهر، والليلة دي فيها نور النبي، وهاتوا الدفوف للفرح، وحبيبي يا رسول الله، ونور الجلالة ساطع بمحمد يا سيدة زينب يا زهرة الآل، ويا مولانا الحسين، وصلوا على خير الأنام، وتملكتم روحي وقلبي، والمسك فاح، وقمرٌ، والذكر"



يشار إلى أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تجسد شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الإبتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفي.



وتأسست المجموعة في عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الإشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم ، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.