"العزاوي": الحكومة العراقية ستتخذ إجراءات رادعة ضد من تسبب في حادثة نينوى

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 12:19 م

أشاد الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية وأستاذ العلاقات الدولية، بقرارات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فيما يخص قوات التحالف الأمريكي في العراق وجهود الحكومة العراقية في حفظ الأمن العراقي.

وأوضح "العزاوي" في تصريحات لـ"إذاعة صوت العرب"، أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صارمة وصحيحة لتصحيح المسار ومحاربة الفاسدين، قائلًا:"ندعم خطوات حكومة السيد السوداني في تحقيق أهدافها في ربوع العراق".

وأضاف مدير مركز الأمصار، أن السوداني تعامل بحكمة مع الحادث الذي حدث في نينوى، واستطاع أن يتعامل بشكل مثالي مع أسر الضحايا والمصابين.

وأكد، أن الحكومة العراقية تتابع الموضوع عن كثب وستتخذ إجراءات رادعة ضد كل من تسبب في وقوع الحادث ولن تتهاون في إعادة الحقوق لأصحابها، مثمنًا حضور السوداني لتأدية واجب العزاء في الضحايا.