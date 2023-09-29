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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأركان العامة الروسية: موسكو ليس لديها أي خطط لإجراء تعبئة إضافية

الجيش الروسى
الجيش الروسى
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قال الأميرال البحري فلاديمير تسيمليانسكي نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، إن هيئة الأركان العامة الروسية لا تخطط لإجراء تعبئة إضافية. 
وأوضح تسيمليانسكي - في مؤتمر صحفي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، "أنه قبل مشروع الخريف الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.. أود أن أؤكد أن هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط لمزيد من التعبئة".

يشار إلى أن هناك فترات استدعاء مرتين سنويا في روسيا، وبدأ الاستدعاء في الخريف الماضي بعد شهر من الموعد المعتاد؛ بسبب الاختناقات في مكاتب التجنيد وسط التعبئة الجزئية.

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روسيا موسكو
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