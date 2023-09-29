روسيا: ليس لدينا خطط لمزيد من التعبئة

قال الأميرال البحري فلاديمير تسيمليانسكي، نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، إن الهيئة لا تخطط لاستدعاء آخر.

وتابع في مؤتمر صحفي قبل مسودة الخريف التي تبدأ في الأول من أكتوبر، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، “أود أن أؤكد أن هيئة الأركان العامة (القوات المسلحة الروسية) ليس لديها خطط لمزيد من التعبئة”.

ويذكر أن هناك فترات استدعاء مرتين سنويًا في روسيا، وبدأ الاستدعاء في الخريف الماضي بعد شهر من الموعد المعتاد بسبب الاختناقات في مكاتب التجنيد وسط التعبئة الجزئية.