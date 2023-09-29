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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على صاحب أول هدف عربي في الدوري البرازيلي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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 سطر اللعب  الجزائري  إسلام سليماني البالغ من العمر 35 عاما  تاريخا جديدا للعرب أثناء دفاعه عن ألوان كوريتيبا البرازيلي بعدما وصل إلى شباك ساو باولو بالهدف العربي الأول الذي يحتضن شباك فريق في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وحاول سليماني إنقاذ نادى  (كوريتيبا) من الخسارة بعدما أدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول باللقاء الذي جمع الفريقين ليدخل التاريخ كأول عربي يسجل في هذا الدوري بمهاجمه شرسة  ليحصد الهدف الاول له ليحقق القيمة السوقية التي بلغت مليون ونصف يورو عقب مشاركاته في هذا الموسم ل3 مباريات وكانت أبرز الأندية في مسيرته  ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد – أندرلخت.

بدأت مسيرته مع المنتخبات في سنة 2012 مع المنتخب الأول الجزائري حيث شارك في أكثر من 18 لقاء وسجل أكثر من 9 أهداف واستطاع التأهل مع الجزائر إلى مونديال البرازيل سنة 2012.

وجدير بالذكر أن إسلام متزوج من سيدة تدعى يسرا ودائما ما يتشاركون التفاصيل الكروية وانتقالات اللاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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