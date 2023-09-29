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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن احتفالات المولد النبوي.. تكريم حفظة القرآن الكريم بدار العمري بشبرا النملة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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أقامت دار العمري لتحفيظ القرآن الكريم بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، احتفالية لتكريم العشرات من حفظة القرآن الكريم بالقرية وذلك تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وتم توزيع الجوائز المالية والعينية على المتسابقين بحضور عدد من أئمة الأزهر الشريف والأوقاف والقائمين على المسابقة والعشرات من الطلاب والأهالي وأولياء الأمور.

وأكد القائمون على المسابقة أن دار العمري لتحفيظ القرآن والتابعة لمديرية الأوقاف بالغربية تحرص دائما على إقامة عدة مسابقات سنوية بهدف غرس حفظ القرآن الكريم وتجويده  لدى النشء، مما يتيح فرصة فهم صحيح الدين على أيدي متخصصين.

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