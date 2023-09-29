أهم النصائح لوجبات غذائية متكاملة مع بداية عام دراسي جديد

هناك عدد من النصائح التى يفضل تطبيقها للحفاظ على صحة الطلاب ودعم قدرتهم مع بداية العام الدراسى الجديد، وهى تناول أنواع مختلفة من الأطعمة للحصول على كافة المواد الغذائية التى يحتاج لها الجسم.

كما ذكرت أخصائية التغذية دانا حموي في تصريحات صحفية لها، أن الحفاظ على جسم رشيق واتباع نظام غذائي جيد ليس بالأمرر الصعب، وذلك من خلال الاقتداء بنصائح غذائية بسيطة والاستمتاع بالفواكه والخضر المميزة مثل:

1.شرب كمية كبيرة من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

2.تجنب شرب السوائل الباردة مثل العصائر والمشروبات الغازية.

3.الحفاظ على طبق السلطة بشكل يومي على مائدة الطعام مع التنويع في أنواع خضر الموسم.

4.تناول فواكه الموسم بشكل يومي لما يوتوفر عليه من سوائل وفيتامين ومضادات أكسدة تسهم في الحفاظ على وزن صحي.

وكانت قد شددت أخصائية التغذية على أهمية تناول الأطعمة الموسمية، حيث تملك هذه الأطعمة خصائص فريدة لها مفعول السحر على جسم الإنسان وذلك لما لهذه الأطعمة من فوائد صحية كبيرة من أبرزها.

1.الطماطم .

2.الأفوكادو .

3.الخضراوات الورقية .

4.البطيخ والتوت .

ويفضل تجنب الحلويات والمشروبات المحلاة وتجنب الأطعمة الغنية بالأملاح كرقائق البطاطس المحمرة، حيث إن هذه الأطعمة تفتقر للمواد الغذائية الضرورية لصحة الجسم.