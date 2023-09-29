الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة مع سقوط الأمطار على بعض المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال الأسبوع الحالي، نتيجة تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، بما عمل على زيادة فترات سطوع الشمس، موضحة أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ستسجل 37 درجة ولكن غدًا سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، ومن يوم الأحد هناك ارتفاعات جديدة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن البلاد تتأثر برياح هوائية قادمة من الصحراء الشرقية، وأنها مرتفعة في درجات الحرارة، وأن البلاد بشكل عام تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال فترة النهار، ولكن في المساء يوجد انخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، السائقين من الشبورة المائية التي تتكون في ساعات الليل المتأخرة، والساعات الصباحية، والتي تختفي في الساعة السابعة صباحًا.

وتابعت أن البلاد قد تتأثر بأمطار رعدية اليوم، على المناطق الموجودة في جنوب البلاد، وهي أبو سمبل، والأقصر، وأسوان، وحلايب وشلاتين، ولكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.