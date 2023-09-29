اليوم.. قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات عن مدينة بيلا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع مياه الشرب، اليوم الجمعة، لمدة 4 ساعات، من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساء، لإجراء أعمال الصيانة الطارئة للخط الرئيسى المغذى لمدينة بيلا بشارع الثورة أمام المحطة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وبأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.