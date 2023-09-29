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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اليوم.. قطع مياه الشرب لمدة 4 ساعات عن مدينة بيلا

قطع مياه الشرب بكفر
قطع مياه الشرب بكفر الشيخ
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع مياه الشرب، اليوم الجمعة، لمدة 4 ساعات، من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساء، لإجراء أعمال الصيانة الطارئة للخط الرئيسى المغذى لمدينة بيلا بشارع الثورة أمام المحطة.
وأهابت الشركة بالمواطنين وبأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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كفرالشيخ قطع مياه الشرب بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي لاجراء اعمال الصيانة الخط الساخن 125
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