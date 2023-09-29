أسعار اللحوم اليوم في مصر

الجمعة 29/سبتمبر/2023 - 11:32 ص

استقرت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، بشوادر ومحلات الجزارة وجاءت الأسعار كالتالى:-

اللحوم البقري ما بين 290 - 350 جنيها.

الكبدة الضأن 250 – 350 جنيها.

السجق البلدى من 220 إلى 280 جنيهًا.

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 200-300 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو اللحوم البلدي في محلات الجزارة بالمنصورة إلى 300 جنيه إلى 370 جنيها،

وكانت أسعار اللحوم ارتفعت في منافذ البيع ويتراوح سعرها من 230 جنيهًا إلى 250 جنيهًا ‏للكيلو،

وسكب اللحوم الضأن ما بين 280 - 360 جنيها، وكيلو اللحم المفروم بين 220 - 300 جنيه.

وبلغ اللحوم الجملي ما بين 220 إلى 250 جنيها للكيلو، اللحوم البلدي 260 - 370 جنيها.

وأكدت وزارة التموين ارتفاع أسعار اللحوم أيضًا بسبب أسعار أعلاف المواشي وكذلك ارتفاع كافة أسعار خامات الإنتاج.