شديدة بدون أمطار .. الإسكندرية على موعد مع نوة رياح الصليب

تنتظر محافظة الإسكندرية، قدوم نوة رياح الصليب، وذلك بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بطقس متقلب وإضطرابات جوية تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة وتوقعات بتساقط الأمطار مع تغيرات مناخية في فصل الخريف وانتهاء الموجة الحارة.

ووفقاً لجدول نوات 2023، الذى تصدره هيئة ميناء الإسكندرية، إن نوة رياح الصليب من النوات التي تأتي في نهاية شهر سبتمبر وتستمر لمدة 3 أيام ، حيث تبدأ النوة بضرب سواحل عروس البحر المتوسط، فهي نوة برياح شديدة تثير اضطراب البحر.

وتتميز نوة رياح الصليبة، بأنها شديدة الرياح وغير ممطرة ولكنها في أغلب الأحيان تهب برياح شديدة وتتساقط الأمطار الخفيفة جدًا، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار بدءًا من يوم الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم 32 درجة مئوية، مع انخفاض نسبة الرطوبة التي وصلت إلى 58% وبلغت سرعة الرياح 21 كم في الساعة، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

فيما استعدت محافظة الإسكندرية، لفصل الخريف ونوات الشتاء والتي من المتوقع أن تهب بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث بدأت الأرصاد الجوية في إرسال الإشارات الخاصة بتوقعات الطقس لغرف عمليات المحافظة وشركة الصرف الصحي مع رفع درجة الاستعداد ووضع الخطط وفقاً للتوقعات وقوة النوة.

وكانت شركة الصرف الصحي في المحافظة، أكدت علي الإنتهاء من الاستعداد لموسم الشتاء بالكامل من خلال سيارات الشفط وسحب المياه، وتجهيز المطابق والشنانيش وعملية تنظيف مصبات الكورنيش، إضافة إلى انتهاء بعض مشروعات الصرف التي تتم في المناطق المحرومة من الصرف.