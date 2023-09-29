تشاهدون اليوم.. الأهلي يلتقي سان جورج الأثيوبي بدوري أبطال إفريقيا

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والذي يشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها برشلونة وإشبيلية في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري، ولقاء الأهلي وسانت جورج الأثيوبي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



بيراميدز X الجيش الرواندي – 6 مساء – ONTime Sports

الأهلي X سانت جورج – 7 مساء - ONTime Sports

أورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – 8.30 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



برشلونة X إشبيلية – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ستراسبورج X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الحزم X التعاون – 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD

الطائي X النصر – 6 مساء - SSC1 HD

الفيحاء X الاتحاد – 6 مساء - SSC EXTRA 1 SD

الهلال X الشباب – 9 مساء - SSC1 SD .