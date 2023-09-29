ماهو هو داء الكلب وطرق علاجه ؟

عرفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، داء الكلب وكيفية انتقاله، وطرق علاجه ، ضمن مجموعة من النصائح والتوعية التي تقدمها للمواطنين.

ما هو داء الكلب؟

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن داء الكلب هو مرض فيروسي، ينتقل إلى الإنسان والحيوان عن طريق اللعاب عبر العضّ أو الخدش أو اللمس المباشر للغشاء المخاطي للعين أو الفم أو الجروح المفتوحة مثلًا.



علاج داء الكلب



لا يوجد علاج فعَّال في حال التشخيص بعدوى داء الكلب، وعلى الرغم من نجاة عدد قليل ممن أصيب به، فإن داء الكلب يظل من الأمراض المميتة عادةً، ولهذا السبب إذا كنتَ تعتقد أنك تعرضَّت للإصابة به، يجب عليك الحصول على مجموعة متلاحقةٍ من اللقاحات لمنع ترسُّخ العدوى.

علاج الأشخاص الذين تعرضوا للعض من حيوانات مصابة بداء الكلب

إذا تعرضت للعض من حيوان ما معروف أنه مصاب بداء الكلب، فستتلقَّى مجموعة من الحقن لمنع انتقال العدوى الفيروسية إليك. إن لم يُعثَر على الحيوان، فرُبما من الأسلم افتراض أنَّ لديه داء الكلب. لكن هذا يعتمد على عدة عوامل، مثل نوع الحيوان، والموقف الذي حدثت فيه العضة.

تتضمَّن مجموعة الحقن المُعالِجة لداء الكلب ما يلي:

حقنة سريعة المفعول (الغلوبيولين المناعي لداء الكلب) لمنع إصابتك بالعدوى الفيروسية. وتُعطى هذه الحقنة إذا لم تكن قد تلقيت لقاح داء الكلب. تُعطى هذه الحقن بالقرب من موضع عضة الحيوان إن أمكن، وفي أقرب وقت ممكن بعد العضة.

سلسلة من لقاحات داء الكلب لمساعدة جسمك على التعرُّف على فيروس داء الكلب ومكافحته. تُحقَن لقاحات داء الكلب في الذراع. وإذا لم تكن قد تلقيت لقاحات داء الكلب من قبل، فسوف تتلقى أربع حقن على مدار 14 يومًا. أما إذا كنت قد تلقيت لقاح داء الكلب، فسوف تتلقى حقنتين خلال أول ثلاثة أيام.