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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رئيس لجنة الزمالك الثلاثية يكشف مكان تدريبات الفريق خلال فترة الانتخابات

الزمالك
الزمالك
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أكد عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة نادي الزمالك، بدء الاستعداد لتجهيز الخيمة التي تستقبل انتخابات القلعة البيضاء المقرر لها 20 أكتوبر المقبل، على ملعب كرة القدم، باعتباره الأكبر مساحة داخل النادى مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه وتسهيل عملية الدخول والخروج.

وأكد البنانى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك أنه تم تجهيز الترتيبات اللازمة لنقل التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم خارج النادي لمدة يومين قبل الانتخابات، وثلاث أيام بعد الانتخابات، لحين عودة الملعب كما كان عليه.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية لنادى الزمالك: "لدينا ملعبان في قائمة البدائل للتدريبات الجماعية للفريق والأمر مطروح أمام الجهاز الفني وما سيتم الاستقرار عليه سيتم تنفيذه على الفور"، وأكد: "نعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه النادى، لأن الزمالك قلعة رياضية كبيرة".

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