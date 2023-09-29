المجر تعتزم شراء 44 دبابة من نوع «ليوبارد» من ألمانيا

أعلن وزير الدفاع المجري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي أن المجر ستشتري من ألمانيا 44 دبابة من نوع "ليوبارد 2A7"، ستلتحق بلواء دروع لحلف الناتو، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال سالاي بوبروفنيتسكي في ختام زيارته لمصنع دفاعي في ميونيخ بألمانيا، يوم الخميس، إن "المجر طلبت 44 آلية عالية التكنولوجيا من نوع "ليوبارد 2A7"، ستنضم إلى لواء ثقيل مشكل من قبل الناتو، ويضمن أمن هنغاريا".

وأشار إلى أن المجر ستشتري من ألمانيا معدات عسكرية أخرى أيضا، مضيفا أن "السلام يتطلب قوة، ونحن سنواصل العمل".

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن المجر تعتزم أن تكون الدولة الأولى التي ستشتري أحدث الدبابات الألمانية من نوع "Panther KF51" التي تنتجها شركة "راينميتال".