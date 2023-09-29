بلينكن: المزيد من الدول تحذر بكين من استخدام القوة ضد تايوان

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، بأن الكثير من الدول "تحذر بكين" من احتمال استخدام القوة ضد تايوان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار بلينكن إلى أن "50% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر مضيق تايوان كل يوم، وإذا اندلعت أزمة حول تايوان، فستنشأ أزمة اقتصادية عالمية".

وقال بلينكن: "شهدنا، في العام الماضي، وحده، تقاربا كبيرا للغاية في وجهات النظر بين البلدان بشأن القضية في جميع أنحاء العالم سواء في المنطقة (آسيا والمحيط الهادئ) أو خارجها".

وأوضح في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك": "50% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر مضيق تايوان كل يوم، ويتم إنتاج 70% من أشباه الموصلات هناك.. إذا اندلعت أزمة حول تايوان بسبب تصرفات الصين، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد فوضى عارمة".

وأضاف: "محاولات واشنطن لتطوير نهج مشترك مع الحلفاء والشركاء الأجانب تجاه الصين تؤتي ثمارها.. فمثلا فيتنام تريد إقامة شراكة أقوى وأكثر شمولا مع الولايات المتحدة، والعلاقات بين واشنطن وهانوي تصل إلى مستوى جديد وغير مسبوق".

يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة المناورات والطلعات الجوية، وهي تشدد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

هذا وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، خلال محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أن قضية تايوان تظل خطا أحمر في العلاقات بين واشنطن وبكين لا يمكن تجاوزه.

كما قالت المتحدث باسم الجيش الأمريكي، كريستين وارموث، أن الصراع العسكري بين واشنطن وبكين في آسيا والمحيط الهادئ ليس حتميا ويمكن منعه، لأجل هذا تلزم مشاركة المؤسسة العسكرية الأمريكية في ذلك.