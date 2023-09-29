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الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنهت الأسهم الأوروبية سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام؛ لتغلق يوم الخميس ؛ على ارتفاع بعد قفزة في أسهم شركات التعدين.
فقد ارتفع المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.4 بالمئة، كما تفوق المؤشر (إيبكس) الإسباني على أقرانه وصعد واحدًا بالمئة.
بدوره، ارتفع مؤشر الموارد الأساسية 2.2 بالمئة بفضل قفزة سهم شركة بيليرود، ومقرها السويد، خمسة بالمئة.
وكانت أسهم شركات المرافق من أكبر الخاسرين، وانخفضت 1.1 بالمئة.
وعززت أسهم شركات الطاقة المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي عقب ارتفاعها 0.7 بالمئة، نتيجة حدوث قفزة في أسعار الخام.
وسجل سهم شركة (توتال إنرجيز) الفرنسية للطاقة مستوى قياسيًا مرتفعًا حين صعد 1.1 بالمئة.
وقفز سهم (تيسنكروب) الألماني 6.5 بالمئة، وارتفعت الأسهم في إيطاليا 0.5 بالمئة بعد تراجعها في وقت سابق من الجلسة.

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الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على ارتفاع البورصة
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