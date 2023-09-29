مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الخميس، مع تراجع عوائد سندات الخزانة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في 16 عامًا، في حين تحاول وول ستريت استعادة بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها هذا الشهر.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 116.07 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 33666.34 نقطة.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 25.20 نقطة أو 0.6 بالمئة إلى 4299.71 نقطة. وكانت خدمات الاتصالات هي القطاع الأفضل أداءً.

وزاد مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 108.43 نقاط أو 0.8 بالمئة إلى 13201.28 نقطة.

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بنحو 2.1 بالمئة في الربع الثاني، وذلك تماشيًا مع توقعات الاقتصاديين. ارتفعت مطالبات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي لكنها لا تزال منخفضة.

وانخفض الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات. فيما تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر بنسبة 0.7 بالمئة إلى 1878.60 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.