روما يسقط أمام جنوى بهزيمة ثقيلة في الدوري الإيطالي

سقط فريق روما، في فخ الهزيمة أمام مضيفه جنوى برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، على ملعب لويجي فيراريس في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح ألبرت جودمونسون التهديف مبكرًا لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، ثم أدرك بريان كريستانتي التعادل للذئاب في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، سجل ريتيجوي هدف تقدم جنوى على روما، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو ذئاب العاصمة الإيطالية، تقليص الفارق ولكن فشلت كل محاولاتهم، إلى أن أحرز مورتن ثوريسبي ثالث أهداف جنوى في الدقيقة 74، قبل أن يختتم جونيور ميسياس الرباعية في الدقيقة 81.

وبتلك النتيجة، ظل رصيد روما عند 5 نقاط في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتقى جنوى إلى المركز الثالث عشر وفي رصيده 7 نقاط.