رحيل النجمة اللبنانية نجاح سلام صاحبة أغنية «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر»

أعلن الملحن الكبير أمجد العطافي خبر رحيل والدة زوجته النجمة اللبنانية نجاح سلام صاحبة أغنية "يا أغلى اسم في الوجود يا مصر"، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكتب أنها ستدفن ببيروت. يذكر أن سلام من مواليد 1931 جاءت إلى القاهرة في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي وانطلقت في شهرتها ورحلت عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ 93 عاما.

وقد أعلنت ابنتها عبر حسابها على "فيس بوك"، وكتبت ابنتها سمر سلمان العطيفى على "فيس بوك" قائلة: "وانتهى المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله".

الفنانة القديرة نجاح سلام من مواليد 13 مارس عام 1931 اشتهرت بموهبتها خلال الحفلات المدرسية وفى عام 1948 صحبها والدها إلى القاهرة وهي الرحلة التي شهدت تعرفها على عمالقة الطرب ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار فريد الأطرش والشيخ زكريا أحمد وغيرهم.

عام 1949 سجلت أول أغانيها وهي "حول يا غنام" وأغنية يا جارحة قلبي وبعدها انطلقت فى مسيرتها الفنية وغنت في مصر وحلب ودمشق وبغداد ورام الله.

مثلت أول أدوارها بالسينما فى فيلم "على كيفك" ثم فيلم "ابن ذوات" و"الدنيا لما تضحك" مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين و"الكمساريات الفاتنات" و"سر الهاربة" مع سعاد حسنى وغيرها.

تزوجت الفنان محمد سلمان وأنجبا سمر وريم، وتم تكريم نجاح سلام بمنحها الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب "عاشقة مصر" حتى رحلت عن عالمنا في 28 سبتمبر 2023