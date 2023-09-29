تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بعدد 2 كوبري مشاه بمحور الميثاق بمناطق مدينة نصر بالقاهرة مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:



أولاً: كوبرى عبور مشاه رقم 2 "مجمع المحاكم" يوم 29/9/2023 بدايةً من الساعة 12,05 صباحًا وحتى الـ 6 صباحًا من نفس اليوم:

المتجه لمناطق مدينة نصر: الاتجاه القادم من الطريق الدائرى يسلك يمينًا شارع إيهاب بكر والاستكمال اتجاه شارع مهدى عرفة فيميناً إتجاه محور مصطفى النحاس.

المتجه للطريق الدائرى: الإتجاه القادم من مناطق مدينة نصر غلق مطلع كوبرى الميثاق أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيمينًا اتجاه محور مهدى عرفة.

الاتجاه القادم من محور المشير محمد فهمي اتجاه محور الميثاق الدوران والعودة فيسارًا اتجاه خلف محطة وقود وطنية اتجاه الطريق الدائرى.

ثانيًا: كوبري عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30/9/2023 بدايةً من الساعة الـ 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم :-

الاتجاه القادم من محور مهدى عرفة: يسلك يميناً إتجاه شارع إبراهيم مرشد فيساراً إتجاه شارع الصواف فيساراً شارع إبراهيم ناجى إتجاه محور أحمد الزمر.

المتجه للطريق الدائرى: الاتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبرى أحمد الزمر أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيميناً اتجاه محور شينزو آبى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.