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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل الخطة الأمنية الشاملة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التى أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمني والمروري بكافة المحاور والميادين والطرق الهامة، وتكثيف المرورات وتعيين الإرتكازات الأمنية للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل وتقديم المساعدة للطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات فى سهولة ويسر.. فضلاً عن مواصلة تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية بمناسبة اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.


في نفس السياق قامت القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بعدة جولات تفقدية تابعوا خلالها الحالة الأمنية لاسيما بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.

يأتي ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى بذل كافة الجهود الأمنية لتأمين سير العملية التعليمية وتوفير المناخ الآمن للطلبة وللقائمين على العملية التعليمية وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسى الجديد.

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