سؤال برلماني بشأن تنفيذ التيسيرات التشريعية لأصحاب المعاشات

تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التيسيرات التشريعية لأصحاب المعاشات.



وأوضحت الجزار أن أرباب المعاشات قدموا الكثير لجميع مؤسسات الدولة طوال سنوات عملهم وقدرت الدولة مجهوداتهم وعطاءهم وتم إصدار تشريع يمنح أصحاب المعاشات العديد من التيسيرات وللأسف هناك تقاعس في تنفيذ هذه التيسيرات.

وطالبت النائبة الحكومة بالالتزام التام والحقيقي بتنفيذ مواد قانون التأمينات والمعاشات الصادر عن مجلس النواب وضرورة أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة العامة للتأمينات قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين جميع التيسيرات التى جاءت بالقانون.

ووجهت النائبة سؤالًا للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي جاء فيه:

لماذا لا تلتزم الحكومة بتنفيذ التيسيرات التي جاءت بالقانون. وفي مقدمتها:

١- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة

٢- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة

٣-تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة

٤-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

٥- منح أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

٦-أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

وأكدت «الجزار» ضرورة أن تلتزم الحكومة بتنفيذ التشريعات والقوانين التي أقرها مجلس النواب وطالبت بالرد على الأسئلة كتابة.