ليلى مقلد: السيسي أعاد لمصر مكانتها وندعم استكمال التنمية    

أعلنت مبادرة شباب بيحب بلده دعمها الكامل لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة لاستكمال مشروعات الدولة العملاقة والنقلة الحضارية والتاريخية التي تحققت في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



في هذا السياق، قالت ليلى مقلد مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده، نحن نعيش أزهى عصور التطور الصناعي والزراعي والتنموية، الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع ان يعيد للشعب المصري ثقته في نفسه وفي قدرته على تحقيق الصعاب، الإنجازات التي تحققت عديدة وفي مختلف المجالات.



و تابعت آفاق المصريين وأحلامهم ارتفعت بشكل كبير مع الإنجازات التي تحققت والمشروعات التنموية الكبيرة والمبادرات الرئاسية التي انعكست على تحقيق طفرة في جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.



وواصلت استمرار المنظومة الحالية سينعكس على استكمال المشروعات العملاقة لنرى جميعا ومعا وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادة مصر لمكانتها وقوتها الاقتصادية عالميًا وفي مصاف الدول الصناعية والإنتاجية الكبرى.