وفاة مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات خلال اصطحابه لقسم الشرطة فى الدقهلية

لفظ عاطل مطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية، أنفاسه الأخيرة امام باب قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية وذلك حال اصطحابة بوسطة مخبريين سريين من قوة القسم لتنفيذ حكم قضائي بالسجن 5سنوات وذلك بعد اشتباه احد المخبرين به خلال قيامه باستئجار شقة بمنطقة الكرنك بمصيف جمصه وبالكشف عليه جنائيا تبين انه مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة من مساعد شرطة سري بإبلاغه بواسطة احد السماسرة بمنطقة الكرنك برغبة شخصان فى استئجار شقة مفروشة.

جرى الكشف عن الشخصين جنائيا وتبين أن أحدهما يدعى "صبري.ع.ش"،53 عاما، عاطل، ومقيم قسم الأهرام بمحافظة الجيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى 2 حكم جزئي بإجمالي حبس 5 سنوات و6 أشهر وكفالة 2000 جنيه.

جرى إعداد حملة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة المقدم محمودالقصبي، وضبط المطلوب جنائيا واصطحابه للقسم، وحال وصول القوة المكلفة بضبطه لقسم شرطة جمصة وبرفقتهم المطلوب سقط مغشيا عليه وجرى نقله الى مستشفى جمصة المركزي ليتبين وفاته.

وكلف مدير المباحث الجنائية، ضباط قسم المساعدات الفنية بفحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان ومراجعتها، وتبين صحة الواقعة.

وبسؤال نجل المتوفي، 32 عاما، عامل بمحل هواتف محمولة، ايد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاة والده

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1124 إداري قسم شرطة بلقاس، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفى وتسليمه لذويه.