زيلينسكي يبحث القضايا الدفاعية مع أمين عام الناتو في كييف

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 11:07 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش قضايا الدفاع الرئيسية مع الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، معربًا عن اعتقاده بأنها مجرد مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضوًا في الحلف بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده زيلينسكي، اليوم الخميس، مع ستولتنبرج في كييف، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي: "يسعدني أن أرحب بالأمين العام لحلف الناتو في أوكرانيا، ويسعدني أن أجري هذه المحادثة بين الحلفاء بحكم الأمر الواقع، وهي مسألة وقت فقط قبل أن تصبح أوكرانيا عضوًا قانونيًا في الناتو".

وتابع: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذا الوقت. تدافع أوكرانيا بالفعل عن مساحة الحرية المشتركة التي توحد جميع أعضاء الناتو، وانتصار أوكرانيا في هذه الحرب غير المبررة التي أطلقتها روسيا يضمن الأمن والسلام على المدى الطويل ليس فقط لدولتنا، بل للقارة بأكملها".

وقدم الرئيس الأوكراني، الشكر للشركاء الدوليين على مساعدتهم، وأكد أن نتائج التعاون مع الناتو واضحة، بما في ذلك "الدبابات" و"الطائرات" القائمة والتحالفات الأخرى التي تعزز الدفاع الأوكراني وتعمل بنجاح، مشيرًا إلى وجود تعاون أيضًا في مجالات مختلفة - من الاستخبارات إلى الدفاع السيبراني.

وشدد على أن "الواقع في حد ذاته دليل على أن عضوية أوكرانيا في الحلف ستكون طبيعية تماما وستعزز أوكرانيا وحلف شمال الأطلنطي"، مشيرًا إلى أنه ناقش مع الأمين العام لحلف الناتو جميع قضايا الدفاع الرئيسية والوضع في ساحة المعركة واحتياجات الجيش الأوكراني.