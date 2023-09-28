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الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. نادي الرواد الرياضي بالعاشر من رمضان يكرم أوائل المتفوقين

نادي الرواد الرياضي
نادي الرواد الرياضي يكرم الأوائل بالعاشر من رمضان
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كرم مجلس إدارة نادي الرواد الرياضي، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، المراكز الأولى في الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والأول ثانوية عامة، وكرم عدد من الدليلين والمشاركين في القوافل التعليمية، ومديري المدارس مع منحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا وتحفيزهم لهم. جاء ذلك من خلال احتفالية علي المسرح الكبير بتراس النادي. 

 

جاء ذلك بحضور  النائب الدكتور محيي حافظ عتمان عضو مجلس الشيوخ، أحمد أحمد أنور شاهين،  عضو مجلس الشيوخ، المهندس توفيق عامر عضو جمعية مستثمري العاشر،. الأب ابرام مينا، راعي كنيسة العذراء مريم، بالعاشر  ،الدكتورة فاطمة حسن  عضو مجلس الأمناء، وحمدي سلامة خير الله مدير تعليم العاشر، المهندس سمير فرج، والمهندس أحمد جاد، المحاسب محمد راشد، المهندس أحمد حرب، المستشار  أحمد مصطفي جلهوم، والمحاسب أحمد فوزي الشيمي، المهندس عمرو محجوب، أعضاء مجلس إدارة النادي، الدكتور أحمد الحوت من علماء الأزهر الشريف، وقدم الحفل محمود الكومي، مدير الأنشطة بالنادي، وعددا من القيادات التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر، و، وأولياء الأمور والقيادات العاملة والدينية الإسلامية بالمدينة. 

 

وبدأت الاحتفالية، بإقامة راي شرفى للمكرمين وسط تصفيق الحضور والأصوات الزغاريد، ولهذا كلمته قدم المحاسب محمد محمود أبو العنين، التهنئة، لجميع الطلاب المبكرين الشهادات، العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية والتمريض معربا عن فخره جميعا، وبالنماذج المشرفة التي نجحت في التفوق والتميز وحصد ثلاثة طلاب على المستوى الجديد، توجهت بالشكر لأولياء الأمور على جهودهم على مدار مع أبنائهم للإنجاز والتفوق، كما حرصت على جهود قيادات التعليم العام والتعليم والأزهر بالمدينة، وحرصتهم على توفير من أجل التعليم إلى الكثير، للتفوق، وتوفير كافة أنواع الدعم لمنظومة التعليم العام والفنى وزهرى بالمدينة، من أجل تخريج كوادر على مواكبة خطوات التنمية بها إه‍الى فى مختلف التخصصات.  

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تكريم الأوائل العاشر من رمضان نادى الرواد الرياضى بالعاشر حمدي سلامة خير الله مدير تعليم العاشر المهندس توفيق عامر عضو جمعية مستثمري العاشر
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