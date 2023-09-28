"الوطنية للانتخابات" بالإمارات تخصص تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا للجنة للتصويت عن بعد

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، اليوم الخميس، عن تخصيص التطبيق "شارك للإمارات"، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، وتطبيقها الذكي، لعملية التصويت عن بعد في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

مثل أماكن توزّع الهيئات الانتخابية جغرافيًا، وتوفر الخدمات والمرافق والمواقف والبنى التحتية المطلوبة لتحقيق كافة معايير نجاح العملية الانتخابية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين إلى المشاركة بفاعلية في عمليات التصويت، لما فيه من تعزيز المشاركة السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني في الإمارات، وتعزيز دور المواطن في عملية صنع القرار.

ووفقًا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، تتيح فترة التصويت المبكر للناخبين، الإدلاء بأصواتهم مبكرًا في يومي 4 و5 أكتوبر، في 9 مراكز منتشرة في جميع الإمارات، وذلك من الساعة (التاسعة) صباحًا حتى (السادسة) مساءً، لتكون المدة الزمنية لعملية التصويت المبكر 9 ساعات كاملة في اليوم الواحد.