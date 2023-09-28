رئيس أشمون يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بقرية سمادون

ترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، الحملة المكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع بقرية بسمادون، بحضور خيري محيي رئيس الوحدة المحلية بسمادون،و أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات، وشرطة المرافق بأشمون.

وخلال الحملة تم رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالقرية وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذًا للقانون وتحقيقًا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيرًا لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

من جانبه أكد النمر، استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقًا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادته بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.