بوتين: لا يزال أمام روسيا وجنوب السودان الكثير للقيام به لتطوير التعاون الاقتصادي المشترك

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يزال أمام بلاده وجمهورية جنوب السودان الكثير للقيام به في مجال تطوير التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت بالكرملين اليوم الخميس:" إن العلاقات بين بلدينا تتطور بشكل مكثف للغاية، لقد كنا من أوائل الدول، التي اعترفت بسيادة واستقلال جنوب السودان".

وأضاف الرئيس الروسي:"أننا نعتقد أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به وخاصة في مجال العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد انخفاضا طفيفا في العام الماضي، لكنه آخذ في النمو هذا العام، مؤكدا أن لدى البلدين العديد من الفرص الجيدة في طيف متنوع من المجالات، بما في ذلك الطاقة، معربا عن أمله في بناء مصفاة لتكرير النفط في جنوب السودان بمشاركة الشركات الروسية بجانب مشاريع أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، أن روسيا تواصل العمل على تطوير علاقات التعاون مع القارة الإفريقية.

جاء ذلك في ضوء إعلان الكرملين عن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، الذي يزور موسكو حاليًا.

وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "نواصل تطوير علاقتنا مع دول القارة الإفريقية"، موضحًا أن بوتين سيعقد محادثات في وقت لاحق من اليوم مع رئيس جنوب السودان، وبعد ذلك سيكون هناك غداء عمل بين الجانبين.

يُشار إلى أن روسيا عقدت، في شهر يوليو الماضي، القمة الروسية الإفريقية بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني في مدينة سان بطرسبرج، حيث أعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تساعد القمة في تعزيز العلاقات الودية التقليدية لبلاده مع جميع الدول الإفريقية.