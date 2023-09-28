يوروستات: 43% من حجوزات الفنادق للوافدين من خارج أوروبا

شكل السياح الدوليون من الاتحاد الأوروبي ودول خارج الاتحاد الأوروبي 43 % من إجمالي الليالي السياحية في فنادق دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وسجلت إسبانيا أكبر عدد من ليالي السياحة الدولية.

وبحسب بيان اليوم للمكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات"، ففي 11 من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، كان العدد الأكبر من السياح أجانب وافدين من خارج الاتحاد، وفي ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي، شكل السياح الأجانب أكثر من 90 % من الليالي السياحية التي يقضونها، وهي: مالطا (92 %)، كرواتيا (91 %)، قبرص (91 %).

وفي لوكسمبورغ واليونان أيضًا، شكلت السوق الخارجية 86 % و84 % بشكل أكثر تحديدًا من الليالي السياحية التي تم قضاؤها، وفي الوقت نفسه، بلغت الأرقام في النمسا وسلوفينيا والبرتغال وإسبانيا ما بين 60 و70 %.

وحصلت إسبانيا على العدد الأكبر من ليالي السياحة الدولية (270 مليون ليلة)، تليها إيطاليا (201 مليون ليلة)، وهو ما يمثل بشكل مشترك ما مجموعه 40 % من جميع ليالي السياحة الأجنبية التي تم إنفاقها في فنادق الإقامة في الاتحاد الأوروبي.

وفي حين أن الجاذبية القوية للسياح الأجانب تعزز اقتصاد الدولة وتساهم في فهم متبادل أفضل لشعب البلاد وثقافتها، فإن الاعتماد الكبير على الأجانب يمكن أن يجعل الوجهة أكثر عرضة للخطر في حالة حدوث صدمة خارجية، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة التي تؤثر على البلاد. الحراك الدولي.

ووفقا ليوروستات، شكل المسافرون المحليون في الاتحاد الأوروبي إجمالي 57 % من جميع الليالي التي قضوها في أماكن الإقامة السياحية في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

واستنادًا إلى تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، استقبل الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 45.8 % من إجمالي عدد السياح الدوليين الوافدين إلى العالم العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ضمت أفضل عشر دول وجهة في جميع أنحاء العالم ست دول من الاتحاد الأوروبي (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا واليونان والنمسا).

وكان كشف يوروستات أن إجمالي عدد المبيت المسجل في المؤسسات السياحية العام الماضي بلغ إجمالي 2.72 مليار، متخلفا عن مستويات ما قبل الوباء بنسبة 5.6 %.

وبحسب يوروستات، في عام 2019 قبل الجائحة، بلغ عدد الليالي السياحية إجمالي 2.88 مليار، وانخفضت هذه الأرقام إلى 1.42 مليار في 2020 و1.83 مليار في 2021، لتمثل بذلك تراجعا بنسبة 91.1 % و48.3 % مقارنة بمستويات 2022، على التوالي.