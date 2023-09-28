الكرملين يؤكد ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ميزانية العام المقبل

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل الحرب الهجينة التي تُدَار ضد روسيا واستمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

قال بيسكوف، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "فيما يتعلق بمشروع الميزانية للعام المقبل الذي ينص على زيادة الإنفاق الدفاعي، فمن الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا نعيش في حالة حرب هجينة، ونحن مستمرون في عملية عسكرية خاصة وهذا يتطلب تكاليف كبيرة".

كانت روسيا قد اتهمت الغرب في عدة مناسبات بأنه يشن حربًا هجينة ضدها منذ سنوات وأنها اكتسبت في الآونة الأخيرة طابعًا غير مسبوق، وحذرت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرجي لافروف من أن تلك الحرب "ستطال تبعاتها جميع الدول دون استثناء".